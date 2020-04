Partie in luftiger Höhe: Italienische Tennisspielerinnen nutzen Dächer als Spielfeld

In der Corona-Krise vermissen viele Menschen ihren normalen Alltag. Für eine erfolgreiche Karriere im Sport sind regelmäßige Trainings ausschlaggebend. Wer trotz der Quarantäne in Form bleiben will, braucht nicht nur Ausdauer, sondern auch Schlagfertigkeit.

Während sportliche Veranstaltungen und Wettkämpfe auf der ganzen Welt infolge der Corona-Pandemie aufgehoben oder bestenfalls verschoben werden, haben zwei Tennisspielerinnen vom italienischen Club Finale einen Weg gefunden, ihre Trainings auch in Quarantäne fortzusetzen. Auf den Dächern ihrer Häuser in Finale Ligure leisteten sich beide Sportlerinnen eine Tennispartie. Vittoria Oliveri und Carola Pessina ließen in einer Höhe von 15 Metern den Ball über eine 8,5 Meter breite Straße hin und her fliegen.

Ein Video des Spiels wurde am 18. April auf Facebook veröffentlicht und brauchte nicht lange, um einen Hit zu landen. Die Aufnahme wurde von zahlreichen Medien weltweit aufgegriffen. In einem Interview sagten die beiden Tennisspielerinnen, das herkömmliche Spielfeld sehr zu vermissen.

