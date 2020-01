Nach Rücktritt der Regierung: Mischustin nun offiziell neuer russischer Ministerpräsident

Quelle: Sputnik © Ilja Pitaljow Michail Mischustin am 16. Januar 2020 in Moskau

Nach dem Rücktritt der Regierung am Mittwoch hat die russische Staatsduma Michail Mischustin als neuen Ministerpräsidenten bestätigt. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Moskau mit überwältigender Mehrheit für den Wunschkandidaten von Wladimir Putin.

383 Abgeordnete stimmten für Mischustin, niemand dagegen. Er hat bereits eine größere Kabinettsumbildung versprochen, was bedeutet, dass einige neue Gesichter in den Ministerreihen auftauchen könnten. Am Vortag hatte er stundenlange Gespräche mit Spitzenabgeordneten der Staatsduma geführt. Mischustin wurde von Präsident Wladimir Putin als Ersatz für den langjährigen Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew vorgeschlagen, dem eine Stelle als stellvertretender Chef des russischen Sicherheitsrates angeboten wurde. Der 53-jährige Politiker ist seit 1998 in der Regierung tätig und gilt als unauffälliger Technokrat, der es geschafft hat, den russischen Steuerdienst auf eine bemerkenswerte Effizienz zu bringen. Der promovierte Ökonom leitete seit April 2010 die russische Steuerbehörde. Er gilt als durchsetzungsstark, aber auch als Teamplayer. Privat interessiert er sich für Eishockey. Mischustin ist verheiratet und Vater von drei Söhnen. Mehr zum Thema - Regierungswechsel in Russland: Wer ist Michail Mischustin?