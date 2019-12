Von wegen weiße Weihnachten: Moskauer Winter stellt neuen Wärmerekord auf

Passanten am Roten Platz in Moskau

Wer denkt, dass russische Winter nicht zu überstehen sind, irrt sich: Zumindest das diesjährige milde Winterwetter könnte ein Denkanstoß dafür sein, dass Greta Thunberg Recht hat. Die Lufttemperatur in Moskau brach am Mittwoch den Wärmerekord von 1956.

Für einen Wintermonat bleiben die Temperaturen vor allem im europäischen Teil Russlands auffällig mild. Am Mittwoch, dem 18. Dezember, betrug die Lufttemperatur in Moskau 2,9 Grad – so warm wie seit 1956 nicht mehr. Auch Silvester könnte schneefrei ausfallen. Derzeit ist in Moskau außer der weihnachtlichen Dekoration wenig vom Winter spürbar. Russische Internetnutzer scherzen, dass man den Schneemann dieses Jahr nur aus Erde basteln könne.

Auch in Deutschland gäbe es angesichts der aktuellen Wetterlage nur geringe Chancen für eine weiße Weihnacht, so der Deutsche Wetterdienst. Stattdessen könnten die Feiertage öfter verregnet sein, wenn der Niederschlag infolge der höheren Temperaturen nicht in der ersehnten Form von Schneeflocken komme.

