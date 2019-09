Russland: Älteste Frau des Landes ist 119 Jahre alt

In Moskau soll eine Frau wohnen, die 119 Jahre alt ist. Das teilte eine Beamtin des russischen Rentenkassenbüros für Moskau und die Moskauer Region mit. Laut dem Statistikamt Russlands hat sich die Anzahl der Menschen von über 100 Jahren in dem Land deutlich erhöht.

Die älteste Frau in Moskau ist in diesem Jahr 119 Jahre alt geworden. Das teilte die Leiterin der Medienabteilung des russischen Rentenkassenbüros für Moskau und die Moskauer Region Marina Gustowa der Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag mit. Sie sagte:

In unserer Datenbank haben wir zwei langlebige Frauen, die eine Rente erhalten. Eine von ihnen wurde 1900 geboren, […] die andere 1909.

Zuvor berichtete das russische Föderale Staatliche Statistikamt von einem Anstieg der Zahl der Bürger, die über 100 Jahre alt sind. Von 7.718 Menschen im Jahr 2009 ist ihre Anzahl bis Anfang 2019 auf 20.582 angestiegen. In den letzten zehn Jahren hat sich somit die Zahl langlebiger Menschen in Russland mehr als verdoppelt. Zum 1. Januar 2019 betrug die Zahl der Männer, die über 100 Jahre alt sind, 5.895, während es 14.687 Frauen in diesem Alter gab.

Laut dem Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin ist die Sterblichkeitsrate in Moskau in den letzten acht Jahren um das 2,6-Fache gesunken und liegt nun bei 15 Prozent, während die Lebenserwartung auf 78 Jahre gestiegen ist. Im Jahr 2018 lag die Zufriedenheit mit dem Moskauer Gesundheitssystem erstmals bei über 50 Prozent.

Laut dem Guinness-Buch der Rekorde gilt bislang Kane Tanaka aus der japanischen Stadt Fukuoka die älteste Person der Welt. Am 9. März 2019 war sie 116 Jahre und 66 Tage alt.

