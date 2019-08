"Spaziergang"-Proteste in Moskau (Video)

Quelle: AFP © Alexander Nemenov Polizei führt Personen ab, die bei den nicht-genehmigten Protesten am 3. August in der russischen Hauptstadt Moskau nicht freiwillig einen Platz räumen wollten.

Demonstranten versammelten sich schon an zwei Wochenenden in Folge zu nicht genehmigten Kundgebungen im Moskauer Stadtzentrum, nachdem die Oppositionskandidaten, die von der Teilnahme an den Stadtratswahlen ausgeschlossen wurden, dazu aufgerufen hatten.