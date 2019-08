Frankreich kritisiert Russland wegen "übermäßiger Polizeigewalt" gegen Demonstranten

Paris, nicht Moskau: Ein französischer Bereitschaftspolizist tritt auf einen Gelbwesten-Demonstranten während einer Demonstration am Place de l'Etoile in Paris ein, 11. Januar 2019.

Paris kritisiert die Vorgehensweise der russischen Polizei gegenüber den Demonstranten in Moskau. Es handele sich um "übermäßigen Einsatz von Gewalt". Daraufhin verwiesen französische Internet-User auf das Vorgehen der französischen Polizei gegen die Gelbwesten.

Am 4. August äußerte sich die französische Diplomatie via Twitter zu den Demonstrationen in Moskau. Das Vorgehen der Polizei sei "offensichtlich übermäßiger Einsatz von Gewalt".

#Russie

Les manifestations pacifiques du 3 août à Moscou et d'autres villes de Russie ont à nouveau occasionné plusieurs centaines d'interpellations.

La 🇫🇷 condamne ces interpellations et l'usage manifestement excessif de la force qui les a entourées.

👇https://t.co/ZuffjzVvWu — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) August 4, 2019

Bei den nicht genehmigten Demonstrationen der letzten Tage ging die Polizei zum Teil rigoros gegen die Demonstranten vor. Auslöser für die Proteste in Moskau ist der Vorwurf einiger Oppositionsgruppen, dass ihre Kandidaten zu Unrecht nicht zu den Wahlen des Moskauer Stadtparlaments zugelassen sind. Die Behörden wiederum werfen den betroffenen Oppositionspolitikern vor, bei der nötigen Unterschriftensammlung nicht korrekt vorgegangen zu sein.

Die diplomatische Intervention Frankreichs blieb indes nicht unbeantwortet. Viele französische Internet-User zeigten sich irritiert davon, dass ausgerechnet Frankreich, das seit Monaten mit den Gelbwesten-Protesten konfrontiert ist, ein anderes Land wegen Polizeigewalt kritisiert.

"Wie prätentiös! Keine Bescheidenheit! Wenn ein Land in diesem Bereich keine Lektionen erteilen muss, dann ist es Frankreich! Aber die angelsächsischen Neokonservativen des Quai d'Orsay stellen sich den Dienst der [US-amerikanischen] Strategie", twitterte der Pariser Stadtrat und ehemalige Senator Yves Pozzo di Borgo.

Quelle prétention francaise ! Aucune pudeur! Si un pays n’a pas à donner des lecons en ce domaine c’est bien la #France ! Mais les néos-conservateurs anglo-saxons du Quai d’Orsay n’en ont cure au service de la stratégie #US ! — Yves Pozzo di Borgo (@YvesPDB) August 4, 2019

Ein anderer Internet-User postete eine Fotomontage mit verletzten Gelbwesten, die Opfer von Polizeigewalt wurden – versehen mit dem Kommentar: "Und ansonsten gibt es in Frankreich das hier."

Franz. Außenamt überholt selbst @AuswaertigesAmt in der Disziplin "Moralische Anmaßung". Trotz 2500 (!) verletzter #GiletsJaunes wird lauthals "exzessiver Einsatz" gegen Demonstranten #Moskau verurteilt. Daraufhin bricht veritabler Shitstorm über @francediplo los mit Fotos & Co: https://t.co/XN73dbECzJ — Florian Warweg (@FWarweg) August 5, 2019

Ein Twitter-Nutzer schrieb sinngemäß: "Danke, dass Sie den Ball flach halten", und verwies auf die Zahl von 12.107 Verhaftungen und 10.718 in Polizeigewahrsam genommenen Gelbwesten-Demonstranten.

Merci de faire profil bas. pic.twitter.com/EdzqjleiDx — Ben (@beestoufly) August 5, 2019

Auch das russische Außenministerium reagierte auf die französische Intervention und twitterte mit dem Hashtag #GiletsJaunes: