Historiker: Sie wollen uns unserer Geschichte und der Achtung vor unseren Vorfahren berauben

Die "Welt" hat einen Artikel veröffentlicht, in dem der Autor passend zum Gedenktag der Schlacht bei Prochorowka, die am 12. Juli 1943 stattfand, erklärt, dass der Sieg der Roten Armee in Wirklichkeit eine Niederlage gewesen sei.