Putin: Wir haben nichts gegen Homosexuelle, sie sollen leben, so, wie sie das für richtig halten

Beim Thema traditionelle Werte erklärte Putin, Russland habe nichts gegen Menschen mit nicht traditioneller Sexualorientierung:

Ich will niemanden beleidigen. Verstehen Sie, wir werden schon ohnehin für Homophobe gehalten und so weiter. Aber wir haben doch nichts gegen Menschen mit nicht traditioneller sexueller Orientierung. Sie sollen leben, so, wie sie das für richtig halten.