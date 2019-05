Von entlarvenden Lügen: Die Telefonprankster Wowan und Lexus im Gespräch (Video)

Menschen weltweit sehen Politiker als unehrlich und scheinheilig – ist es legitim ein wenig zu lügen, um sie zu entlarven? RT diskutiert dies im Exklusivinterview mit Wladimir Kusnezow und Alexei Stoljarow, besser bekannt als russische Telefonprankster Wowan und Lexus.

Urteilt man nach zahlreichen Meinungsumfragen, so sehen viele Menschen überall auf der Welt Politiker als Betrüger, die in der Öffentlichkeit heiliger sein wollen als der Papst – aber im Privatleben so tun, als gelte für sie kein Gesetz und keine Regel. Diese Scheinheiligkeit mag ärgerlich sein – doch ist es legitim, ein wenig zu lügen, um sie zu entlarven? RT-Moderatorin Oksana Boyko spricht mit Wowan und Lexus.

