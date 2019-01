Weltbank: 2018 blieb die Inflation in Russland niedrig, Wirtschaft wuchs trotz Sanktionen

Quelle: Sputnik

Die Wachstumsrate der russischen Wirtschaft stieg 2018, während die Inflation niedrig blieb, so die Weltbank in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Für die nächsten Jahre prognostizieren Weltbank-Analysten einen Anstieg des BIP von Russland.