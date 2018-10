Aus für den Dollar? Russische Regierung arbeitet an Geheimplan

Quelle: Sputnik

Moskau arbeitet derzeit an einem Plan, der die Verwendung des Dollars in der eigenen Wirtschaft reduzieren soll. Laut dem stellvertretenden Finanzminister könnte der Plan bereits in Kürze dem Ministerpräsidenten zur Annahme vorliegen.