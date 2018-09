RT-Promo und Werbeclip zur Präsidentschaftswahl in Frankreich gewinnen mehrere Auszeichnungen

Der Fernsehsender RT hat vier Gold- und drei Silberpreise beim russischen Medienpreis "Mediabrand" gewonnen. Die Auszeichnung wird für Leistungen auf dem Gebiet des Medienmarketings, der Produktpromotion und Designs verliehen.

Die RT-Werbung "Blame it on us" (zu Deutsch: Schiebt es auf uns) hat in der Kategorie "Beste Off-Air-Promokampagne" des russischen Medienpreises "Mediabrand" den Hauptpreis gewonnen. Die Promo wurde im Jahr 2017 ins Leben gerufen und wurde an russischen Flughäfen und in London gezeigt. Sie verbreitete sich rasant in den sozialen Netzwerken und sorgte für weltweites Aufsehen. Buzzfeed, The Washington Post, Mashable sowie The Sun berichteten über die scherzhafte Werbung, und Hillary Clinton, die US-Präsidentschaftskandidatin im Jahr 2016, sagte:

Vielleicht haben Sie in der Londoner U-Bahn die Werbung einer staatlich finanzierten Propagandaquelle gesehen, in der diese angeberisch behauptet: Schaut RT und findet heraus, wen wir als nächstes hacken wollen.

Die Promo zur RT-Sonderberichterstattung während der Präsidentschaftswahl in Frankreich im Jahr 2017 holte Gold in der Kategorie "Bestes Promovideo einer Nachrichtensendung, einer Sonderausgabe bzw. Sonderreportage".

In der Kategorie "Das kreativste Promovideo" gewann der RT-Clip, der im Stil des frühen 20. Jahrhunderts, im Rahmen des multimedialen plattformübergreifenden Projekts #Romanovs100 gedreht wurde. Das Projekt soll an den 100. Jahrestag der Ermordung der Zarenfamilie erinnern. Den ersten Platz in der Kategorie "Bestes Design unter Verwendung moderner Technologien" holte ein Panorama-Video, das im Rahmen des Projektes #1917LIVE gemacht wurde. Dabei handelt es sich um eine historische Rekonstruktion der Ereignisse von 1917 bei Twitter.

Der Silberpreis ging an eine Reihe von RT-Promos über den berühmten Fußballtrainer José Mourinho, den legendären dänischen Torhüter Peter Schmeichel und den renommierten englischen Fußballspieler Stan Collymore, die das RT-Team bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland unterstützt haben. Den zweiten Platz belegte ein RT-Video zur Unterstützung der russischen Fußballer sowie ein RT-Viralvideo, in dem "russische Hacker" das Weihnachtsfest gehackt haben.

RT gewann im Jahr 2017 den Hauptpreis der Auszeichnung "Mediabrand" in zwei Kategorien. Darüber hinaus ist RT der einzige russische Fernsehsender, der sechs Mal für den renommierten Emmy Award nominiert wurde. RT wurde auch mit dem Hauptpreis des Monte-Carlo Television Festivals ausgezeichnet und hat außerdem den renommierten Webby Award - den Oscar des Internets – gewonnen. RT ist mehrfacher Preisträger des New York Festivals und der PromaxBDA, einem der renommiertesten internationalen Preise in den Bereichen Promo, Marketing und Design.