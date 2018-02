360° Videoreportage aus Wladimirskij Zentral: Einer der berüchtigsten Haftanstalten Russlands

Das Zentralgefängnis der Stadt Wladimir wurde durch den Erlass von Katharina der Großen erbaut und zählt heutzutage zu den strengsten Haftanstalten in Russland. Hier werden Kriminelle festgehalten, die als besonders gefährlich eingestuft werden.

Laut offiziellen Daten konnte bisher kein einziger Insasse aus der Haftanstalt fliehen. Unter den Insassen des Gefängnisses waren Dissidenten, Terroristen, Anarchisten, deutsche Kriegsverbrecher und Kriegsgefangene des Zweiten Weltkrieges. Das Gefängnis beherbergt außerdem ein Museum und eine Bibliothek.

