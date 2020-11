Moskau: Neue Corona-Maßnahmen ab Freitag in Kraft

Ab kommendem Freitag gelten in Russlands Hauptstadt neue pandemiebedingte Einschränkungen, teilte der Moskauer Bürgermeister mit. Gastronomiebetriebe dürfen nachts keine Kunden bedienen, Studenten erhalten Fernunterricht, und Kulturveranstaltungen werden vorläufig verboten.

Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin teilte am Dienstag in seinem Blog mit, dass in der Hauptstadt ab dem 13. November neue Corona-Beschränkungen eingeführt werden. Der Politiker erklärte die neuen Maßnahmen mit der steigenden Anzahl positiv Getesteter:

Mitte August ergab nur ein PCR-Test von 100 ein positives Ergebnis. Ende Oktober waren bereits 5,8 Prozent positiv und dann 7,5 Prozent. Leider müssen wir in den kommenden Wochen mit einer weiteren Verschlechterung der Lage rechnen.

Ab Freitag finden Vorlesungen an den städtischen Universitäten und Hochschulen nur noch in Form von Fernunterricht statt. Schulkinder, die bereits digital unterrichtet werden, sollten ihre Kontakte so gut es geht einschränken und bestmöglich zu Hause bleiben.

Darüber hinaus dürfen Gastronomiebetriebe, Nachtclubs und Diskos von 23:00 bis 6:00 Uhr keine Kunden mehr bedienen. Sie dürfen ausschließlich im Take-away-Modus sowie im Liefermodus arbeiten. Kultur-, Unterhaltungs- und Bildungsveranstaltungen mit Zuschauern werden vorübergehend untersagt, mit Ausnahme der von den Stadtbehörden organisierten Veranstaltungen. Sportveranstaltungen mit Zuschauern sind nur nach Absprache mit den Moskauer Behörden möglich.

In Theatern, Kinos und Konzertsälen dürfen nur mehr höchstens 25 Prozent der Sitze belegt sein. Darüber hinaus werden Kinderunterhaltungszentren geschlossen. Freizeitaktivitäten für Kinder im Freien bleiben weiterhin erlaubt.

Alle Einschränkungen gelten vom 13. November 2020 bis zum 15. Januar 2021.

Die Anzahl der Corona-Infektionen steigt in dem flächenmäßig größten Land der Erde seit Herbst wieder rasant an. Am stärksten betroffen ist Europas größte Metropole Moskau. Am 9. November wurden in der Hauptstadt 6.897 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet – ein neuer Höchstwert seit dem 7. Mai. Am 10. November wurde in Moskau bei 5.902 Menschen das Coronavirus bestätigt.

Landesweit gilt eine Masken- und Handschuhpflicht in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln. In Moskau muss ein Drittel der Beschäftigten im Homeoffice arbeiten.

