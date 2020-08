Stellvertretender Chefarzt zu Nawalnys Zustand: "Ärzte kämpfen praktisch um sein Leben"

Anatoli Kalinitschenko, stellvertretender Chefarzt des Omsker Notfallkrankenhauses Nr. 1, wird von RIA Nowosti wie folgt zitiert:

Die intensive Therapie wird fortgesetzt. Mittlerweile sind wir bei der Diagnosefeststellung vorangekommen. Wir haben mit mehreren Dutzend Tests die Beschaffenheit des Blutes, des Gehirns sowie anderer Organe und Systeme untersucht. Die aktive Behandlung wird fortgesetzt. Gott sei Dank verfügen wir in unserer Einrichtung über ein spezielles Zentrum, in dem solche Patienten behandelt werden. Die Ärzte tun nicht nur alles in ihrer Macht Stehende – sie kämpfen gerade praktisch um sein Leben.