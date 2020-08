Russland: Alexei Nawalny nach Notlandung mit Verdacht auf Vergiftung bewusstlos auf Intensivstation

Quelle: AFP © Juri Kadobnow Russland: Alexei Nawalny nach Notlandung mit Verdacht auf Vergiftung bewusstlos auf Intensivstation (Archivbild)

Auf dem Weg aus der sibirischen Stadt Tomsk nach Moskau ist ein Flugzeug mit dem russischen Aktivisten Alexei Nawalny an Bord in Omsk notgelandet. Er wurde mit Vergiftungserscheinungen bewusstlos auf eine Intensivstation gebracht, so seine Sprecherin Kira Jarmysch.

Am Donnerstagmorgen berichtete sie auf Twitter, dass Nawalny sich auf seiner Rückreise nach Moskau an Bord einer Maschine der Fluggesellschaft S7 unwohl gefühlt habe und daraufhin in Ohnmacht gefallen sei. Aufgrund des sich rapide verschlechternden Gesundheitszustands musste das Flugzeug in Omsk zwischenlanden, wo Nawalny auf eine Intensivstation in einem Krankenhaus gebracht wurde. Jarmysch vermutet hinter dem Notfall eine Vergiftung durch einen Tee. Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020 Алексей в реанимации — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020 Daraufhin teilte die Sprecherin mit, dass der 44-Jährige sich weiterhin in bewusstlosem Zustand befinde und an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden sei. Jarmysch habe ferner die Polizei verständigt und sie gebeten, ins Krankenhaus zu kommen. Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020 Der Chefarzt des Omsker Krankenhauses bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti, dass Nawalny sich auf einer Intensivstation in einem kritischen Zustand befindet. Unterdessen kursieren in sozialen Netzwerken Videoaufnahmen von Augenzeugen des Vorfalls. Diese zeigen, wie Nawalny vom Rettungsdienst aus dem Flugzeug geholt und zu einem Krankenwagen gebracht wurde. Auf einem der Videos ist Nawalnys Stöhnen zu hören. Навальный в реанимации в тяжелом состоянии. Ему стало плохо на борту самолета. Его пресс-секретарь подозревает, что политика могли отравить — перед этим он пил только чай. Сейчас он подключен к ИВЛ pic.twitter.com/Q7XZp5aVof — Лента.ру (@lentaruofficial) August 20, 2020 Судя по звукам, ему реально плохо...



Пассажиры рассказали Life Shot, что Навальный ушёл в туалет, а затем они услышали его крик с просьбой о помощи. pic.twitter.com/PolNnzaFdh — Елена Пшеничная 2 (@d5SayyUAL0rLSBL) August 20, 2020 Mehr Informationen in Kürze.