Russland: Populärer Schauspieler nach Alkoholfahrt mit tödlichem Ausgang unter Hausarrest

Ein bekannter russischer Schauspieler kommt nach einem Autounfall, bei dem er betrunken war, unter Hausarrest. Ihm drohen bis zu zwölf Jahre Haft. Sein Auto geriet am Montag in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Kleinlaster. Dessen Fahrer starb im Krankenhaus.

Der populäre Schauspieler und Theaterregisseur Michail Efremow war am 8. Juni auf dem Moskauer Gartenring unterwegs, als sein Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geriet und mit einem Kleinlaster kollidierte. Dessen Fahrer starb an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Mehrere Zeugen erkannten den Schauspieler am Unfallort. Sie filmten ihn und bestätigten, dass er zweifellos unter Alkoholeinfluss stand. Der Unfall ist auf diesem Video gut zu sehen:

Момент аварии с участием Михаила Ефремова https://t.co/xOmKb1s0URpic.twitter.com/T6MsHIcJpR — RT на русском (@RT_russian) June 9, 2020

Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren ein. Dem Schauspieler drohen bis zu zwölf Jahre Haft. Im Laufe einer medizinischen Untersuchung wurde bei ihm eine Blutalkoholkonzentration von 2,1 Promille nachgewiesen. Laut Medienberichten sollen in seinem Blut außerdem Spuren von Cannabis und Kokain entdeckt worden sein. Der Schauspieler, der vor Gericht weinend gefilmt wurde, sagte, er erinnere sich an das, was in der vergangenen Nacht passiert sei, und nannte den Unfall "schrecklich".

Den Zustand des berühmten Schauspielers während der tödlichen Autofahrt dokumentiert ein kurzes Video. Auf die Fragen eines Polizisten bestätigt er, Michail Efremow zu sein und gibt zu, dass er betrunken ist:

Die Richter stellten den 56-Jährigen für zwei Monate unter Hausarrest. Er darf kein Telefon benutzen und das Haus nicht verlassen.

Medienberichten zufolge arbeitete der bei dem Unfall ums Leben gekommene Sergei Sacharow als Fahrer für ein russisches Online-Lebensmittelgeschäft und stammte aus Rjasan, einer Stadt etwa 200 Kilometer von Moskau entfernt.

Michail Efremow, Sohn des legendären sowjetischen Schauspielers Oleg Efremow, spielte in 145 Film- und Dutzenden Theaterrollen, führte Regie und war als Fernsehmoderator tätig. Er war Preisträger vieler Auszeichnungen. Bereits vor dem Unfall galt der 56-Jährige in Russland als Liebhaber von Hochprozentigem und gab in mehreren Interviews sogar selbst zu, dass er gerne und viel trinkt. Auch seine Schauspielkollegen wollen ihn oft angetrunken gesehen haben. Der Schauspieler war fünfmal verheiratet und hat insgesamt sechs Kinder. Eine seiner Töchter schrieb auf Instagram, sie sei von ihrem Vater enttäuscht.

Der Vorfall wurde sogar im Kreml kommentiert. Pressesprecher Dmitri Peskow bezeichnete den Unfall als einen "tragischen, schrecklichen Vorfall, bei dem ein betrunkener Fahrer – egal wer er ist – einen Unfall verursachte, der zum Tod führte".

