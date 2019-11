Russland: Mädchen überlebt zwei Autounfälle hintereinander – Eltern tot

Die Schutzengel eines sechsjährigen Mädchens aus Russland hatten am Wochenende eine Menge zu tun: Das Kind hat gleich zwei Autounfälle binnen weniger Stunden überlebt. Seine Eltern sind bei einem der Unfälle tödlich verunglückt.

Wie die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtet, ist das Auto am Samstag bei der Stadt Kirow (etwa 1.000 Kilometer von Moskau entfernt) zunächst in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Eltern des Mädchens sind dabei ums Leben gekommen. Ein Rettungswagen holte die verletzte Sechsjährige vom Unfallort ab und stieß auf dem Weg ins Krankenhaus an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen. Der Rettungswagen hat sich überschlagen – dabei wurde aber niemand verletzt.

Mehr zum Thema - Schwerer Verkehrsunfall in Berlin: Vier Tote, darunter ein Kleinkind