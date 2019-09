Donald Trump vs. Demokraten: Was ist dran an den Vorwürfen gegen Joe Biden? (Video)

Derzeit erregt das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump große Aufmerksamkeit. Anlass dazu war Trumps Aufforderung gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Selenskji, die Aktivitäten der Familie Biden im Zusammenhang mit der Ölfirma Burisma zu untersuchen.

Mehr zum Thema - Trump: Habe keinen Druck ausgeübt – Aber Biden spaziert unbehelligt mit Millionen aus der Ukraine

In der Tat erscheinen die Aktivitäten des ehemaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden suspekt. Und das nicht nur in der Ukraine. Auch an in anderen Ländern haben Verwandte Joe Bidens auf verdächtige Art finanziell profitiert. Offiziell ist das alles aber nur ein Zufall.