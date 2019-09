Amtsenthebungsverfahren gegen Trump: Dokument des Whistleblowers veröffentlicht

Das US-Repräsentantenhauses hat den Bericht des Whistleblowers freigegeben. Es handelt sich dabei um die Beschwerde eines Geheimdienstmitarbeiters, die die Affäre um das umstrittene Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wladimir Selenskij ins Rollen gebracht hat.

Der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses hat am Donnerstag in Washington die Beschwerde des Whistleblower in der Ukraine-Affäre veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass der anonyme Geheimdienstmitarbeiter dem Weißen Haus vorwirft, den Wortlaut eines Telefonats zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wladimir Selenskij vertuscht zu haben.

Die Veröffentlichung des Dokuments war schon seit dem Dienstagmorgen erwartet worden. Die Demokraten erhoffen sich von dieser Veröffentlichung Rückenwind für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren. Sie werfen Trump Verfassungsbruch vor.

