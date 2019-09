Geplante Area 51-Erstürmung durch Facebook-Gruppe: US-Armee verschärft Sicherheitsmaßnahmen (Video)

Quelle: Reuters © Jim Urquhart Stacheldraht und Sicherheitskameras am Eingang zum Bereich 51 als Antwort auf einen Facebook-Gag.

Folge uns auf

Die US-Militärbasis Area51 ist zum Inbegriff für Geheimhaltung und angebliche Kontakte zu Außerirdischen geworden. Kein anderes Sperrgebiet ist weltweit so bekannt und von so vielen Mythen umgeben. Das hat zum Teil skurrile Folgen. Insbesondere an diesem Wochenende.

Mehr zum Thema - Eine Million Ufo-Fans wollen in "Area 51" eindringen – US-Militär spricht Warnung aus Auf Facebook hatte nun jemand die Idee, dass Areal ganz einfach dieses Wochenende in Massen zu stürmen. Der scherzhafte Vorschlag fand bald schon unzählige Anhänger. Zwei Holländer wurden bereits auf dem Areal verhaftet. Die Sicherheit wurde verschärft, Barrikaden und zusätzliches Personal angefordert. Die Behörden verstehen diesbezüglich einfach keinen Spaß. Mehr zum Thema - Intergalaktische Zensur? Facebook löscht Seite von Area-51-Aktivisten