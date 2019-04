Veröffentlichung des Mueller-Berichtes: Ende der Russland-Affäre oder neues Verschwörungskapitel?

Der Bericht des US-Sonderermittlers Robert Mueller soll am 18. April vollständig veröffentlicht werden. Es bleibt zweifelhaft, ob dies etwas an der Meinung derjenigen ändern kann, die an eine Verschwörung zwischen Trump und Russland bei den US-Wahlen 2016 glauben.