Trockenlegung von Silicon Valley: China droht mit Ende von Investitionen wegen Huawei-Streit

Quelle: www.globallookpress.com Apple-Konzernzentrale in San Francisco, USA

Auf dem Weltwirtschaftsforum warnte der ehemalige stellvertretende Leiter der People's Bank of China die USA. Die Regierung in Peking könnte alle Investitionen in das Silicon Valley aufgrund des Drucks auf das chinesische Unternehmen Huawei einstellen.