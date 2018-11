US-Zwischenwahlen: In Florida wird per Hand neu ausgezählt (Video)

Quelle: Reuters

Am Donnerstag ordneten Wahlbeamte eine Nachzählung der Stimmzettel im Senatsrennen zwischen dem demokratischen Amtsinhaber Bill Nelson und seinem republikanischen Herausforderer, Gouverneur Rick Scott, an. In dem "Swing State" haben weder Republikaner noch Demokraten eine feste Mehrheit.