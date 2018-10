Gallup-Umfrage: US-Bürger haben kein Vertrauen mehr in Medien und politische Institutionen

Quelle: AFP © Brendan Smialowski Eine Flagge weht am Kapitol zu Ehren des verstorbenen US-Senators John McCain auf Halbmast, 26. August 2018.

Eine neue Umfrage des US-amerikanischen Meinungsforschungsinstitus Gallup zeigt: Die Amerikaner haben kaum noch Vertrauen in die wichtigste gesetzgebende Institution. Massenmedien liegen in der Vertrauensskala ebenfalls weit hinten. An der Spitze: das Militär.