Kein Einstieg ins Kriegsgeschäft: Google-Mitarbeiter protestieren gegen Zusammenarbeit mit Pentagon

Quelle: Reuters © Baz Ratner

Tausende von Google-Mitarbeitern haben sich in einem offenen Brief an ihre Firmenleitung gerichtet und diese gebeten, nicht mit der US-Regierung an einem Überwachungssystem mitzuarbeiten, welche künstliche Intelligenz nutzen könnte, um Drohnenangriffe zu präzisieren.