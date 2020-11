USA: Fake-Videos über angebliche Wahlfälschung im Umlauf

Im Internet kursieren Videos, die angeblich belegen, wie Wahlhelfer Stimmzettel der US-Präsidentschaftswahl manipulieren. Das verantwortliche Wahlamt teilte jedoch in einer Erklärung mit, dass diese Vorwürfe haltlos sind und es sich um einen normalen Vorgang handelt.

In den sozialen Medien kursieren Videos aus dem Landkreis Delaware in Pennsylvania, die angeblich Wahlfälschung dokumentieren sollen. In den Videos ist zu sehen, wie Wahlhelfer leere Stimmzettel ausfüllen. Das wird als Beweis für die vom Trump-Lager beschworene Wahlmanipulation ausgegeben. Jedoch sei auf dem Video in Wirklichkeit zu sehen, wie beschädigte Wahlzettel ausgetauscht werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

In einem Video, das in den sozialen Medien als Beweis für Wahlfälschung geteilt wird, ist zu sehen, wie eine Frau in einem schwarzen Pulli einer Frau in einem roten Pulli gegenübersitzt.

Delaware Co, Pennsylvania

Dieses Video wurde wohl aus einem Livestream geschnitten, den der Landkreis Delaware auf seiner Website zur Verfügung gestellt hatte. Das Wahlamt des Landkreises Delaware erklärte in einer Mail an Reuters, dass in dem ursprünglichen Livestream zu sehen war, wie Wahlhelfer in einem Raum voller Wahlbeobachter beider Parteien arbeiteten. Die Wahlbeobachter hätten die Arbeit der Wahlhelfer aus einer Distanz von weniger als zwei Metern beobachten können.

Das Wahlamt gab an, dass die Wahlzettel durch eine Maschine geöffnet werden. Während des Öffnungsvorgangs könne es passieren, dass manche Wahlzettel beschädigt werden. Da die Stimmen gescannt werden, sei es nötig, diese auf saubere Stimmzettel zu übertragen. Das sei auch die Empfehlung des Herstellers des Scanners.

In Übereinstimmung mit dieser Orientierung ordnete der Chef des Wahlamtes des Landkreises Delaware den Wahlhelfern an, die beschädigten Wahlzettel per Hand zu transkribieren", erklärte ein Sprecher. "Während die Wahlzettel transkribiert wurden, befanden sich die ursprünglichen beschädigten Wahlzetten direkt neben den neuen Wahlzetteln, und die Vertreter beider Parteien haben diesen Prozess auf kurzer Distanz miterlebt."

Das Wahlamt gab zudem an, dass die beschädigten Wahlzettel im Original erhalten bleiben.

Die Erklärung des Wahlamtes kann im Internet abgerufen werden.