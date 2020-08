Exxon fliegt aus dem Dow Jones Industrial Average

Die dominierenden Technologieaktien stellen im Jahr 2020, das durch die Corona-Pandemie erschüttert wird, alle anderen völlig in den Schatten. Auch der Energieriese ExxonMobil bekommt es zu spüren, da er aus dem Dow Jones Industrial Average Indext genommen wird.

Das US-Unternehmen ExxonMobil wird aus dem Dow Jones Industrial Average Index, in dem das Unternehmen seit 1928 einen Platz hat, herausgeschmissen. Der Grund: Der Dow muss Platz für andere, wertvollere Unternehmen schaffen – und Apples Aktiensplit.

Die Änderung tritt am 31. August in Kraft.

Exxon, das in den letzten zwei Jahren nach dem Rauswurf von General Electric aus dem Dow Jones das älteste Mitglied des Index war, galt Jahrzehnte lang als eines der wertvollsten Unternehmen in den USA und der Welt. So war es jedenfalls bis Big Tech auftauchte und damit begann, die Welt zu verändern. Seine Aktien spiegelten diese Veränderung durch anschwellende Marktkapitalisierungen deutlich wider.

Als Apple kürzlich für einige Stunden die Zwei-Billionen-US-Dollar-Bewertungsmarke überschritt, wurde es zum wertvollsten Unternehmen der Welt.

In der Zwischenzeit ging es mit den großen Öl-Unternehmen – und speziell Exxon – abwärts. Die Energie, die vor einigen Jahrzehnten im Index und im Leben der Menschen eine solide Rolle spielte, wird nun durch große Technologieunternehmen ausgebootet – Exxons Nachfolger im Dow Jones Index ist die Softwarefirma Salesforce.

Einfluss hat auch das Narrativ über den Klimawandel und die Anschuldigung, dass Exxon zwar davon wusste, aber nichts dagegen unternahm. Auch heute tut das Unternehmen nach Ansicht von Kritikern immer noch nichts dagegen, im Gegensatz zu den Energieriesen in Europa, die sich immer mehr auf erneuerbare Energien konzentrieren.

Unterdessen traf der doppelte Schlag des saudischen Preiskriegs und der Corona-Pandemie den größten staatlichen Ölkonzern der Welt hart. Exxon meldete in diesem Jahr zwei Quartalsverluste und machte damit den Ölpreis und die Auswirkungen der Pandemie auf die Fundamentaldaten des Öls verantwortlich. Es reduziert seine Produktion angesichts der geringeren Nachfrage und passt seine Ausgabenpläne wie auch seine Konkurrenten an, um das Schlimmste der Krise zu überstehen.

Letztendlich geht es aber nur um seinen Aktienkurs. Mit etwas mehr als 40 US-Dollar pro Aktie zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels ist Exxon für den Dow Jones Industrial Average Index einfach zu billig, billiger als das einzige andere verbleibende Energieunternehmen im Index: Chevron. Chevron handelt über 86 US-Dollar pro Aktie.

