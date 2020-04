USA: Facebook zensiert Aufrufe zu Protesten gegen Ausgangssperren (Video)

Das Unternehmen Facebook hat schon mehrfach wegen politischer Parteinahme auf sich aufmerksam gemacht. Offiziell geriert sich die Plattform als neutraler Anbieter von Informationen, doch besteht kein Zweifel daran, dass Facebook aktiv Inhalte selektiert.

Aktuell zensiert das Unternehmen Demonstrationsaufrufe gegen die Corona-Maßnahmen in mehreren US-Bundesstaaten. Man tue dies nach Rücksprache mit den staatlichen Stellen. Zumindest die Gouverneure von Nebraska und New Jersey geben jedoch an, nichts von dem Treiben gewusst zu haben, bis sie von Facebook informiert worden seien. Das Unternehmen ist demnach selbst aktiv geworden und hat sich später erst offiziell abgesichert.