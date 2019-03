Ein Traum für die Queen: Erstes "Corgi-Café" in Bangkok

Mit den Lieblingshunden von Queen Elizabeth II. ist die ehemalige Stewardess Tanchanok Kanawong zur neuesten Berühmtheit in Bangkoks Restaurantszene geworden. Die Thailänderin ist Besitzerin eines Cafés namens "Corgi in The Garden", wo man Essen und Getränke inmitten von Corgis zu sich nehmen kann. Insgesamt wuseln dort zwölf der ziemlich kurzbeinigen Hunde zwischen den Gästen herum. Inzwischen kommen auch schon viele Besucher aus dem Ausland.