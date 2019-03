Vater trainiert Hund auf Hausaufgabenkontrolle seiner Tochter

Ein Mann aus der chinesischen Provinz Guizhou hat einen ungewöhnlichen Ausweg gefunden, um seine Tochter ihre Hausaufgaben machen zu lassen, ohne sich ständig durch ihr Smartphone ablenken zu lassen. Dafür dressierte er seinen Hund zu einem Aufseher und ließ dem Mädchen keine Chance mehr, ihre Schularbeiten auf die lange Bank zu schieben.

Wie auf einem YouTube-Video zu sehen ist, lernte es das Haustier, auf den Hinterbeinen reglos und gehorsam vor dem Tisch der Schülerin zu stehen und sich mit den Vorderpfoten darauf zu stützen. Der Vierbeiner lebt seit dem Jahr 2016 in der Familie. Er sei von Anfang an regelmäßig trainiert worden, sodass er jetzt alle Befehle seines Besitzers ausführen könne, berichtet die Daily Mail. In dem Video ist auch zu sehen, wie der Aufpasser Verstärkung durch einen weiteren Vierbeiner bekommt.

