Sowjetischer Kosmonaut Waleri Bykowski gestorben

Quelle: Sputnik Sowjetischer Kosmonaut Waleri Bykowski gestorben (Archivbild)

Der ehemalige sowjetische Kosmonaut Waleri Bykowski ist am Mittwoch im Alter von 84 Jahren gestorben. Der Raumfahrer wurde im Jahr 1960 in die erste Kosmonautengruppe der Welt aufgenommen. Er absolvierte drei Weltraummissionen in den Jahren 1963, 1976 und 1978 und stellte einen Weltrekord für den längsten Alleinflug auf, der bis heute ungebrochen ist. Bykoswki verbrachte insgesamt 20 Tage 17 Stunden 47 Minuten und 21 Sekunden im Weltall.