Mangel an Raumanzügen in richtiger Größe – NASA sagt ersten Weltraum-Alleingang zweier Frauen ab

Quelle: www.globallookpress.com Mangel an Raumanzügen in richtiger Größe – NASA sagt ersten Weltraumspaziergang zweier Frauen ab (Christina Koch, NASA, soll am 29. März zum Weltraumspaziergang auf der ISS antreten. Kollegin Anne Mc Clain hat bereits im offenen Weltraum gearbeitet. Nur ein Skaphander passt beiden)

Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) der Vereinigten Staaten hat den ersten Weltraum-Alleingang zweier weiblicher Astronauten abgesagt, weil es auf der ISS nur einen Anzug in der geeigneten Größe gibt. Dies wurde am 25. März auf der Website der Weltraumagentur berichtet.