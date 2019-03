Reporter ohne Grenzen beklagt Gefahr für Journalisten in der Ukraine

Vor der Präsidentenwahl in der Ukraine an diesem Sonntag sieht die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) die Pressefreiheit in dem Krisenland zunehmend in Gefahr. "Immer öfter werden Medienschaffende mit Gewalt an ihrer Arbeit gehindert", teilte ROG am Donnerstag in Berlin mit.