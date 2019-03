Ukraine verweigert vor Wahlen RAI-Journalist die Einreise – Italienischer Presseverband protestiert

Quelle: www.globallookpress.com Ukraine verweigert vor Wahlen RAI-Journalist die Einreise – Italienischer Presseverband protestiert (Symbolbild: Stimmenabgabe bei Wahlen in der Ukraine; diesen Prozess darf der italienische Journalist Marc Innaro nicht beobachten)

Trotz Akkreditierung hat die ukrainische Regierung Marc Innaro, einem Journalisten der italienischen öffentlich-rechtlichen Medienanstalt RAI, die Einreise verweiger. Er hatte vor, über die anstehenden Präsidentschaftswahlen in dem Land zu berichten. Die FNSI, die in Italien die Rolle eines Verbandes und gleichzeitig einer Gewerkschaft für Journalisten innehat, wandte sich am Montag empört an die Regierung in Rom – diese soll eine Umkehr des Einreiseverbotes erwirken.