Verletzte nach Ammoniak-Austritt an Eisstadion - Schule evakuiert

Mindestens 14 Menschen haben sich beim Austritt von giftigem Ammoniak an einem Eisstadion in Straubing verletzt. Die Behörden brachten am Mittwochvormittag rund 130 Anwohner und 118 Schüler in Sicherheit.