Millionenschaden bei Brand eines Krematoriums in Schwäbisch Hall

Quelle: www.globallookpress.com Millionenschaden bei Brand eines Krematoriums in Schwäbisch Hall (Symbolbild)

Beim Brand eines Krematoriums an einem Friedhof in Schwäbisch Hall ist in der Nacht zu Donnerstag ein hoher Sachschaden entstanden. Ersten Schätzungen zufolge belaufe sich dieser auf rund 1,5 Millionen Euro, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.