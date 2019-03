Do legst di nieda: Passagier ruht sich am Flughafen aus – in seiner eigenen Hängematte

(Symbolbild: Mit nur zwei erforderlichen Befestigungspunkten sind Hängematten die pure Flexibilität - hier zwei an einem Geländewagen befestigt)

Am Charlotte Douglas International Airport ist am Sonntag ein schläfriger Fluggast in langer Erwartung seines Flugs des sinnlosen Herumhängens überdrüssig geworden – und hat es kurzerhand in ein sinnvolles Herumhängen gewandelt: In den frühen Morgenstunden befestigte er eine Hängematte aus seinem Gepäck an Rohren an einer Wand im Wartebereich und machte es sich darin bei einem Nickerchen gemütlich.