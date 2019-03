Für bessere Aerodynamik des Körpers: Nackter Mann am Abflug vom Moskauer Flughafen gehindert

Am Samstagmorgen haben die Sicherheitskräfte des Flughafens Moskau-Domodedowo einen Mann festgenommen, der versucht hat, die Reise in die Stadt Simferopol oben und unten ohne anzutreten. Laut Medienberichten verteidigte er sein Verhalten mit Verweis auf die Gesetze der Aerodynamik.

Der Vorfall ereignete sich am Flugsteig des Fluges Moskau-Simferopol der Fluggesellschaft Ural Airlines. Nachdem der 38-Jährige das Check-in passiert habe, soll er sich komplett ausgezogen und sich zusammen mit allen anderen Passagieren in der Schlange beim Boarding angestellt haben, teilte der TV-Sender 360 mit. Augenzeugenberichten zufolge habe der Mann dabei geschrien, dass die Kleidung die Aerodynamik des Körpers verschlechtere, und er ohne unnötige Last am Körper flinker fliegen werde.

Wegen der Festnahme des Mannes musste das Boarding vorübergehend gestoppt werden. Das Flugzeug durfte anschließend mit einer 15-minütigen Verspätung starten. Nun soll der geistige Zustand des nackten Fluggasts überprüft werden.

