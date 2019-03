Indien verkündet Test-Abschuss eines Satelliten

Quelle: Reuters Indien verkündet Test-Abschuss eines Satelliten

Indien hat nach eigenen Angaben mit dem Abschuss eines Satelliten in der Erdumlaufbahn erfolgreich ein neues Abwehrsystem getestet. Das erklärte der indische Premierminister Narendra Modi am Mittwoch in einer Ansprache, die live im Fernsehen übertragen wurde. Indien sei erst das vierte Land, das diese Fähigkeit erlangt habe. Dies sei ein Moment des Stolzes für das Land, sagte er. Indien sei eine Großmacht im All geworden.