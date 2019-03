Staatsbürgerschaft für Heldentum: Retter nach Schulbus-Anschlag in Italien soll Staatsbürger werden

Ein Junge, der vergangene Woche in der Nähe von Mailand einen Anschlag auf rund 50 Schulkinder vereitelte, soll Italiener werden. Der 13 Jahre alte Ramy, dessen Familie aus Ägypten stammt, habe bewiesen, "dass er die Werte unseres Landes verstanden hat", sagte Italiens Innenminister Matteo Salvini am Dienstag in einem TV-Interview. Deswegen werde er sich dafür aussprechen, dass der Junge die Staatsbürgerschaft erhalte.