Russland: Trumps Golan-Pläne führen zur Destabilisierung im Nahen Osten

Quelle: Reuters

Russland hat nach der von US-Präsident Donald Trump ins Spiel gebrachten Anerkennung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen eindringlich vor einer Destabilisierung in der Region gewarnt. "So eine Idee kann nicht zu einer Friedenssicherung im Nahen Osten beitragen. Eher das Gegenteil ist der Fall", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau.