Bizarre Performance in Tretjakow-Galerie: Nackter Mann will Besucher für moderne Kunst begeistern

Weniger als zwei Monate nach dem spektakulären Kunstraub in der renommierten Moskauer Tretjakow-Galerie hat ein weiterer Eklat das Museum in die Schlagzeilen gebracht. Am Mittwochabend entblößte einer der Besucher in einem Ausstellungsraum seinen nackten Körper und defilierte lediglich mit einem String bekleidet ganz gelassen durch mehrere Hallen der Galerie. Nach Abschluss der Aktion verließ der Mann genauso ungehindert das Gebäude.