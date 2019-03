Bewaffnete Bande überfällt Uran-Transport auf dem Weg zum AKW in Brasilien

Quelle: Reuters Blick auf den Kernkraftwerk Angra in Angra dos Reis

Am Dienstag ist ein Sicherheitskonvoi, der einen mit Uran-Kraftstoff beladenen Transporter zum brasilianischen Kernkraftwerk Angra II begleitete, mitten auf der Straße von bewaffneten Kriminellen beschossen worden. Der Angriff ereignete sich etwa 30 Kilometer von der Stadt Angra dos Reis in der Provinz Rio de Janeiro entfernt, in der das AKW gelegen ist.