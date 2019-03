Bundesanwaltschaft: Mutmaßliche IS-Mitglieder wegen Gräueltaten im Irak angeklagt

Quelle: www.globallookpress.com Bundesanwaltschaft: Mutmaßliche IS-Mitglieder wegen Gräueltaten im Irak angeklagt (Symbolbild)

Drei mutmaßlichen IS-Mitgliedern aus dem Irak wird wegen Verbrechen in ihrer Heimat voraussichtlich in Düsseldorf der Prozess gemacht. Einer der nun angeklagten Männer soll schon als Jugendlicher 13 blutige Sprengstoffanschläge verübt haben, wie die Bundesanwaltschaft am Montag in Karlsruhe mitteilte. Dabei habe es immer Tote und Verletzte gegeben, darunter Angehörige der US-Streitkräfte, irakische Soldaten und Polizisten sowie Zivilisten.