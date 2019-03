Terrorprozess in Berlin: Drei Männer wegen IS-Unterstützung zu Gefängnisstrafen verurteilt

Das Berliner Kammergericht hat drei Männer wegen Unterstützung der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu Haftstrafen von drei bis zu drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die Angeklagten hätten sich in der inzwischen verbotenen Berliner Moschee Fussilet 33 radikalisiert und Ende 2016 ihre Ausreise nach Syrien vorbereitet, hieß es in der Urteilsbegründung.