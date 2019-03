Chirurgen verwechseln Patienten – Statt Fischgräte wird Dickdarm entfernt

(Symbolbild)

In einem norwegischen Krankenhaus ist es zu einer folgenschweren Verwechslung gekommen. Nach Angaben des örtlichen Senders "NRK" ereignete sich der Vorfall im November 2018, als in die Klinik in Bergen ein Mann mit Magenschmerzen eingeliefert wurde. Ärzte vermuteten als Ursache des Leidens eine verschluckte Fischgräte.