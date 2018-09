Bolivien: Arzt entfernt Kind gesunde Niere – Präsident Evo Morales verspricht Familie Sozialwohnung

Der Kunstfehler eines Arztes hat in dieser Woche in Bolivien eine heftige Diskussion über das nationale Gesundheitswesen ausgelöst. Anfang dieser Woche wurde ein dreijähriges Kind in ein Krankenhaus in Santa Cruz de la Sierra eingeliefert. Der Junge hatte einen Tumor in der linken Niere, und sie musste entfernt werden. Der Chirurg operierte Sebastián jedoch die gesunde rechte Niere weg.