Russische Touristenstadt stellt Ampel mit Kätzchen-Motiven auf

Die russische Touristenstadt Selenogradsk unweit von Kaliningrad hat eine ungewöhnliche Ampel bekommen. Statt der gewöhnlichen Ampelmännchen sind auf dem neuen Hingucker zwei Katzenfiguren erkennbar. Bei Rot sitzt das Tier und wartet, bei Grün geht es über die Straße. Bislang hat die Stadt nur eine derartige Ampel aufstellen lassen. Wer die Idee dazu hatte, ist unklar.

Die Katze ist schon lange ein inoffizielles Symbol der Stadt Selenogradsk. So stehen an der Stadteinfahrt mehrere leuchtende Katzenfiguren, es gibt ein Katzenmuseum und am 2. März feiert die Stadt sogar ein Fest der Katze. Während einige Einheimische die Neuheit mit Humor nahmen, kommentierten andere in den sozialen Netzwerken, dass die Ampel "übertrieben" sei.

Самый милейший светофор в городе котов и кошек — Зеленоградск, Калининградская область pic.twitter.com/yyZYqL8IHa — Димк @ твитор ОПГ (@6en3in) 13. März 2019

