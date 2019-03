Flugzeug mit Drogen an Bord explodiert in Ecuador

Quelle: www.globallookpress.com Nicht high genug: In Ecuador explodiert Flugzeug mit Drogen an Bord (Symbolbild)

In Ecuador ist ein Kleinflugzeug explodiert, das nach Polizeiangaben Drogen und andere illegale Waren befördert haben soll. Der Unfall ereignete sich am Sonntag in der Gemeinde Río Bravo. Rettungskräfte, die am Absturzort eintrafen, fanden an Bord zwei verletzte Menschen. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert und in Gewahrsam genommen.